Ölümle yüz yüze

ATV'de yayınlanan "Ateş Kuşları" dizisi bugün final yapıyor. Dizinin final bölüm konusu şöyle; Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır? Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir? Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.

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