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Memura en az 39.412 TL

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Zammın yüzde 20’yi bulması beklenirken, en düşük maaş memurlarda 39 bin, memur emeklilerinde 17 bin lirayı aşacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:00
Memura en az 39.412 TL

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Ocak'ta maaşları yüzde 49.25 artırılan memurlar ve memur emeklileri Temmuz zammını merakla bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

4 AYDA NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekiyordu. 4 aylık verilerle bu oran aşıldı. Şu ana kadar yüzde 3.23 enflasyon farkı oluştu. 4 ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 13.56'ya çıkarken, önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

FARK YÜZDE 9'U AŞABİLİR
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.39 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda enflasyon farkı yüzde 9.03'e, Temmuz zammının oranı da yüzde 19.94'e ulaşacak. Halen 32 bin 860 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı artış yüzde 19.94 olursa 39 bin 412 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da bu tahmine göre 14 bin 741 liradan 17 bin 681 liraya çıkacak.

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