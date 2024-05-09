Kumbedi’ye onay çıktı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, sağ bek mevkisine Sacha Boey profilinde bir oyuncu takviye etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda arayışlara başlayan Cimbom, bir süre önce Fransız ekibi Lyon'dan Sael Kumbedi'yi listesine almıştı. Sarı-Kırmızılı ekibin scoutlarının bir süredir takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.

Buruk'un futbolcuyu beğendiği ve transferine onay verdiği öğrenildi. Cimbom'un, sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen futbolcu için temaslarını sıklaştıracağı gelen haberler arasında. 9 milyon Euro güncel değer biçilen Kumbedi'nin Lyon ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Le Havre altyapısından yetişen genç futbolcunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar oynadığı 74 maçta, 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.