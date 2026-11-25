Yayıncıdan yol ücretinden fazla tutarda para alarak menfaat temin ettiği ve her halükârda haksız şekilde para tahsil ederek suç işlediği vurgulandı.

Taksici Hayrettin A.'nın 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Travis Scott