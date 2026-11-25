ABD'li yayıncıdan 7 bin 300 lira alan taksiciye 141 bin 500 lira ceza! 5 yıla kadar hapis istemi
İstanbul'da Travis Scott konserinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger'den kısa mesafe için fahiş ücret alan taksiciye yönelik soruşturma tamamlandı. İdari yaptırımların ardından hazırlanan iddianamede taksicinin savunmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
İstanbul Beyoğlu'nda 1 Haziran 2026'da rapçi Travis Scott'ın konserinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger, kendisinden kısa mesafe için 7 bin 300 lira alan taksiciyi ifşa etmişti.
Günaydın'dan Sema Demir'in haberine göre harekete geçen emniyet güçleri 43 yaşındaki taksiciyi yakalamış, aracını bağlayıp taksi sürücüsü kartını iptal etmiş ve 141 bin 500 lira idari para cezası vermişti.
Savcılık da o taksiyle ilgili soruşturmasını tamamladı.
Hazırlanan iddianamede, taksimetre açmayan şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.
Yayıncıdan yol ücretinden fazla tutarda para alarak menfaat temin ettiği ve her halükârda haksız şekilde para tahsil ederek suç işlediği vurgulandı.
Taksici Hayrettin A.'nın 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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