Fenerbahçe’nin 6.harikası

Fenerbahçe Beko, THY Euro- League çeyrek final serisi 5. ve son maçında deplasmanda Monaco'yu normal süresi 70-70 sona eren maçta uzatma sonunda 80-79 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve 5 yıllık aradan sonra ve toplamda 6. kez final-four'a kaldı.

Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği 15-13 önde tamamlayan Fransız ekibi devre arasına da 40-35'lik skorla önde girdi. 3. çeyrekte Biberovic'in etkili oyunuyla öne geçmeyi de başaran Kanarya son 10 dakikaya 56-55 önde girdi. Büyük heyecana sahne olan son çeyrekte de taraftar eşitliği bozamadı ve maç 70-70'lik skorla uzatmalara gitti.

RAKİP ERGİN ATAMAN

Uzatmalarda rakibini 80-79 mağlup etti ve 24-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı finalde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un rakibi oldu. Sarı-Lacivertliler ayrıca beşinci maça kalan serileri bugüne dek kazanan ilk deplasman takımı oldu.