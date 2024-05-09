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Fenerbahçe’nin 6.harikası

EuroLeague çeyrek final 5. maçında Monaco’yu uzatma sonunda 80-79 yenen Fenerbahçe Beko 5 yıllık aranın ardından toplamda 6. kez final-four’a kaldı. Kanarya yarı finalde Panathinaikos ile eşleşti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:00
Fenerbahçe’nin 6.harikası

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Fenerbahçe Beko, THY Euro- League çeyrek final serisi 5. ve son maçında deplasmanda Monaco'yu normal süresi 70-70 sona eren maçta uzatma sonunda 80-79 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve 5 yıllık aradan sonra ve toplamda 6. kez final-four'a kaldı.

Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği 15-13 önde tamamlayan Fransız ekibi devre arasına da 40-35'lik skorla önde girdi. 3. çeyrekte Biberovic'in etkili oyunuyla öne geçmeyi de başaran Kanarya son 10 dakikaya 56-55 önde girdi. Büyük heyecana sahne olan son çeyrekte de taraftar eşitliği bozamadı ve maç 70-70'lik skorla uzatmalara gitti.

RAKİP ERGİN ATAMAN
Uzatmalarda rakibini 80-79 mağlup etti ve 24-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı finalde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un rakibi oldu. Sarı-Lacivertliler ayrıca beşinci maça kalan serileri bugüne dek kazanan ilk deplasman takımı oldu.

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