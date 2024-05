Yıldızlar bahçesi!

Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan "Met Gala 2024", New York'taki geleneksel davette dünyaca ünlü yüzleri bir araya getirdi. 'Kırmızı Halı Olimpiyatları' olarak da anılan Met Gala gecesinde, birçok tasarımcı imza işlerini ortaya koyuyor. Her sene farklı bir tema ile yapılan gecenin bu yılki teması bilim kurgu yazarı JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenerek belirlendi.

KIRMIZI HALI RENGARENK

'Zamanın Bahçesi' olarak çevrilebilecek temaya uygun olarak ünlüler, farklı çiçeklerin öne çıktığı tasarımlarla boy gösterdi. Yıldız isimler, 'Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi. Katılım ücretinin oldukça yüksek olduğu galada her yıl olduğu gibi Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü için milyonlarca dolar gelir elde edildi.