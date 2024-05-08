SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yıldızlar bahçesi!

Yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, New York’ta gerçekleştirildi. Galada dünyaca ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Yıldızlar bahçesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan "Met Gala 2024", New York'taki geleneksel davette dünyaca ünlü yüzleri bir araya getirdi. 'Kırmızı Halı Olimpiyatları' olarak da anılan Met Gala gecesinde, birçok tasarımcı imza işlerini ortaya koyuyor. Her sene farklı bir tema ile yapılan gecenin bu yılki teması bilim kurgu yazarı JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenerek belirlendi.

KIRMIZI HALI RENGARENK
'Zamanın Bahçesi' olarak çevrilebilecek temaya uygun olarak ünlüler, farklı çiçeklerin öne çıktığı tasarımlarla boy gösterdi. Yıldız isimler, 'Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi. Katılım ücretinin oldukça yüksek olduğu galada her yıl olduğu gibi Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü için milyonlarca dolar gelir elde edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA