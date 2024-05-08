Yaz hisseleri kazandırır

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 8 milyon kişiyi aşarken, uzmanlardan da önemli uyarılar geliyor. 10 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışan Borsa İstanbul'da iniş çıkışların olabileceği bir aya girildiğini belirten Ekonomist Üzeyir Doğan, not artışlarının sınırlı da olsa bir kâr realizasyonu getirdiğini söyledi. Doğan, "Sektörler arasında geçişler ve kırılım yaşanabilir. Zirveden satmak risktir. Bu anlamda zirveden dönüş emaresi verecek destek kırılımında satış yapmak daha iyi bir stratejidir" dedi.

'HİSSENE SAHİP ÇIK' YILI

Analistler, aşağıda 9.850 puanın ana destek olduğunu, yukarıda ise 10.400-10.700 bandının direnç olarak izlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, "2024 ve hatta 2025 yılını 'hissene sahip çık' yılı olarak tanımlıyorum. Bu sebeple kâr satışlarında çok fazla endişeye kapılmamak gerekiyor ve hatta düşüşlerde yeni hisse alımı için fırsat kollanmalı" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Hisse seçerken brüt kâr marjı yüzde 30 ve üzerinde olan, Net Borç/ FAVÖK oranı 2'nin altında bulunan şirketlere bakılması gerektiğini vurgulayan Turşucu, "Uzun vadede endeksin 14-15 bin puan olabileceğini düşünüyorum" dedi. Turşucu yılın kalanı için şu bilgileri verdi: "Sezon olarak havacılık, gıda ve içeceklerde bir hareketlilik görülebilir. Çimentoda bilançolar iyi geliyor. Otomotivde ikinci çeyrekte bir yavaşlama olabilir. Ama ben otomotivi sürprizlere açık görüyorum."



ALTIN FAİZE BAKIYOR

Altın fiyatları sert yükselişin ardından yatay seyrediyor. 2.300 dolar seviyesindeki ons altın ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini bekliyor. İndirimin gecikecek olması onsu baskılarken, içeride gram altın dolardaki yatay seyir sebebiyle fazla yükselmedi. Ancak yaz aylarıyla birlikte talebin artacak olmasının altının gram fiyatında yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceği belirtiliyor.



DOLARA GÜVENEN KAYBETTİ

Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam etmesi, yabancı yatırımcının ilgisinin artması, not artırımlarının devam etmesi ve yaz aylarıyla dövizin artacak olması kurlarda yükselişi engellerken, TL'yi de güçlendiriyor. Son 1 ayda enflasyondan arındırılmış değer kaybı dolarda yüzde 3'ün üzerine çıktı. Böylece dolar yatırımı yapanlar reel olarak yüzde 3 kaybetti.



BORSAYA HÜCUM VAR

- Toplam portföy: 5 trilyon 714 milyar lira oldu

- Yerli yatırımcının hissesi: 3 trilyon 508 milyar lira

- Yabancı yatırımcının hissesi: 2 trilyon 206 milyar lira

- 2023 Nisan yerli yatırımcı sayısı: 4 milyon 738 bin

- 2024 Nisan yerli yatırımcı sayısı: 8 milyon 167 bine çıktı