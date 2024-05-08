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Fırtına'da Moron sesleri

Sportdog’un haberine göre; Trabzonspor Aris forması giyen 30 yaşındaki İspanyol forvet Loren Moron’u transfer etmek istiyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Fırtına’da Moron sesleri

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Gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili Yunan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Yunan basınından Sportdog'un haberine göre; Trabzonspor Aris forması giyen 30 yaşındaki İspanyol forvet Loren Moron'u transfer etmek istiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi.

Trabzonspor'un Moron için Yunan kulübüne 2-3 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli, oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğu bilgisi paylaşıldı. Sezon başında Real Betis'ten bonservissiz olarak geldiği Aris'te 42 maça çıkan Moron, 18 gol, 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu Betis, Espanyol ve Las Palmas gibi kulüplerde forma giymişti. Trabzonspor, forvet hattı için Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Dragus ile anlaşma sağlamıştı.

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