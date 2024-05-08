’Duygu’sal ses

Metin Akpınar, Göksel Özdoğdu ile tam 62 yıldır evliydi. Ancak Duygu Nebioğlu adlı genç kadının sözleri Akpınar'la ilgili film gibi gerçeği gözler önüne serdi. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın Akpınar'la evlilik dışı birliktelik yaşadığını açıkladı. Bu birliktelikten dünyaya geldiğini vurguladı. DNA testi ile Akpınar'ın babası olduğunu kanıtladı. Geçtiğimiz günlerde de kardeşi Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğunu kaydetti. Gülatan Dündar'a karşı hukuk mücadelesi başlatırken Nebioğlu'dan yine manidar açıklamalar geldi.

'MACERA YENİ BAŞLIYOR'

Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Metin Akpınar'ın yıllar önceki "Kalabalıklar içinde yalnızım" sözlerini alıntılayan Duygu Nebioğlu'ndan sert sözler geldi. Duygu Nebioğlu şu ifadeleri kullandı: Senin yalnızlığının içinde kalabalık çocuklar vardı. Siz o tenekelerin içinde sesimizi duymadınız. Bu arada Nebioğlu, asıl serüvenin henüz başlamadığını belirtti. Özellikle annesini hedef alan hesapların peşine düşeceğini kaydetti. "Onların kim olduğunu herkese anlatacağım" diye konuştu.