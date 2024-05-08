87 alanda 20 bin öğretmen atanacak

Öğretmen atamasında hem kadro sayısı hem takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanımız ile yürüttüğümüz çalışmalarda 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. 20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak. KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden süreç yürütülecek" dedi. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Sözlü sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak. 87 alanda atama gerçekleştirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN