Galatasaray’ın hücumdaki üçlüsü rakiplerin kabusu oldu

Görkemli bir zafer elde ederek 35. haftayı 96 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında da önemli bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattındaki yıldızları da şovuna devam etti.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR

Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, Süper Lig'de son 6 haftada elde edilen başarılı sonuçlara büyük katkı sağladı. Sivasspor maçında 2'şer gol atan yıldızlar, galibiyetle tamamlanan söz konusu 6 haftada ise 16 gol, 11 asiste etki etti. 27 gole katkı veren Mertens-Icardi-Ziyech üçlüsü, rakiplerin korkulu rüyası oldu.

EN SKORERİ MAURO ICARDI

Sarı-Kırmızılı takımda Mauro Icardi, ligde 23 gol, 9 asist kaydetti. 31 yaşındaki Tangocu, 44 maçta 30 gol, 12 asiste ulaştı. Son haftalarda coşan 36'lık Dries Mertens de tüm kulvarlarda 48 maçta 11 gol, 17 asist kaydetti. Sonradan açılan Ziyech de 8 gol, 4 asist yaptı ve teknik heyeti sevindirdi.