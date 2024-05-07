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'Demir' lady!

Hande Doğandemir, sosyal medyadan kendisine, “Oynadığın diziler final yapınca çareyi ‘Influencer’ olmakta buldun” diyen takipçisine sert çıktı: Sen ne iş yapıyorsun.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
’Demir’ lady!

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Hande Doğandemir, özel hayatı olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Doğandemir, bu defa kendisine gelen bir takipçi yorumuna verdiği cevapla konuşuldu. Oyuncunun paylaştığı videoya bir takipçisi, "Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi 'Influencer' olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına... Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun" yorumunu yaptı.

"TERBİYELİ OLACAKSIN"
Yapılan bu yoruma oldukça sinirlenen Doğandemir ise yanıt olarak şunları söyledi: "Oyunculuğa devam, tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. 'Influencer' olmayı aşağılaman bir kenara bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak, üreterek ilham vermek çok kıymetli, sen ne iş yapıyorsun ablacığım, önce terbiyeli olacaksın."

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