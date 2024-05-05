İstanbul kira lideri

AB Komisyonu, 700 bin kişiyle Avrupa kentlerindeki yaşam kalitesi ve konut kiralama konularını araştırdı. Buna göre, Avrupa'nın kiracı için en pahalı kenti Cenevre çıktı. Ardından İstanbul ve Münih, ikinci sıraya yazıldı. Münih'te iki odalı bir dairenin ortalama kirası 1770 Euro'dan başlarken, İstanbul'da ise ortalama 650 Euro (21.000 TL) olduğu açıklandı. İstanbul'da kira Münih'in neredeyse üçte biri oranında ama maaşların da o orandan daha düşük olduğu hatırlatıldı. Bir İstanbullu'nun ortalama geliri, Münihli'nin 4'te biri ile 6'da biri arasında değiştiği vurgulandı. Münih ve İstanbul'un ardından en yüksek kiranın ödendiği kentlerin ise Hamburg, Zürih ve Stockholm olduğu anlaşıldı.

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