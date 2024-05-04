Huzurevi katliamı

Antalya Döşemealtı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde 5 yıldır yaşayan İzzettin Söğüt (65), önceki gece husumetli olduğu diğer huzurevi sakinlerinden Ali Serdar Batır (66), Selçuk Goncegül (73) ve Ahmet Özdemirel'e (74) uyuduğu sırada odalarına girip bıçakla saldırdı. Olay sonrası Süğüt, yangın merdiveninden kaçtı.

Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yollandı. Ekipler, Goncegül ile Batır'ın hayatını kaybettiğini saptadı. Ağır yaralı Özdemirel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Süğüt'ü yakalayıp gözaltına aldı. Tutuklanan katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin dün sona erdiği anlaşıldı.