Arda bugün sahada

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, dün düzenlediği basın toplantısında milli futbolcu Arda Güler'in bugün saat 17.15'te oynanacak Cadiz maçına ilk 11'de başlayacağını duyurdu.

ŞAMPİYONLUK VAKTİ

Geçen hafta da Sociedad karşısında ilk 11'de sahaya çıkan genç yetenek attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Öte yandan, Eflatun-Beyazlılar'ın maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.