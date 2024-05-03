Mert Hakan formaya yakın

Fenerbahçe pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Yüksek'in sezonu kapatmasının ardından ortaya çıkan 3 yerli krizini çözmek için uğraşan teknik direktör İsmail Kartal artık karar aşamasında. Tecrübeli hocanın idmanlardaki yüksek performansı sonrasında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. Fred'in dışında orta alanda yer alacak diğer ismin ise Szymanski ve Krunic'den biri olacağı da belirlendi. İdmanlarda farklı formülleri de deneyen Kartal'ın Osayi ve Becao'yu kesmeye sıcak bakmadığı için de Mert Hakan'a forma vermeyi düşündüğü ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN