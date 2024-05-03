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Marco Reus bombası

Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Dortmund’dan Marco Reus’u gündemine aldı. Oyuncunun menajeriyle görüşen Kartal, yıldız isim için yakın zamanda resmi teklif yapmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Marco Reus bombası

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Sancılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gelecek yıl için hummalı bir transfer çalışması yürütülecek. Kartal'ın, hücum hattına ses getirecek bir takviye yapmak adına düğmeye bastığı ortaya çıktı.

HEDEF OYUNCU REUS
Alman devi Borussia Dortmund ile temaslar kuran Beşiktaş'ın gündemine, Sarı-Siyahlı ekipten ayrılmayı planlayan yıldız oyuncu Marco Reus geldi. Siyah- Beyazlılar'ın 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle görüştüğü ve Reus'un geleceğiyle ilgili durumunu sorduğu öğrenildi. Beşiktaşlı yetkililerin, Reus için önümüzdeki günlerde resmi bir teklif yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

14 GOLE KATKI SAĞLADI
On numara pozisyonunun yanı sıra sol açık ve sağ açıkta da oynayabilen Reus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Reus, 7 gol atarken 7 de asist yaptı. 14 gole etki eden 1.80 boyundaki futbolcu daha önce Mönchengladbach ve Ahlen'de de oynamıştı. Almanya Milli Takımı'nın formasını 48 kez sırtına geçiren Reus, 15 defa ağları sarsma başarısı gösterdi. Almanya, İtalya ve İspanya'dan talipleri olduğu konuşulan Reus'un da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu belirtiliyor. Tecrübeli oyuncuya güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

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