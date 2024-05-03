Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen, 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumuna katıldı. Avcı, "Trabzon şehrinin en büyük iki markası Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'dir. İkisiyle beraber olmak benim için çok güzel bir duygu" dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin Avrupa'nın en güzel tesislerinden olduğunu ve bunu birçok kişinin de söylediğini vurgulayan Avcı, "Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Tesisimiz bence Avrupa'nın en güzel tesisi. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum" dedi.

YOUTUBE HESABI AÇTI

Abdullah Avcı, Youtube hesabı açtığını duyurdu ve ilk videosu da 2021-2022 şampiyonluğuyla ilgili oldu. Başarılı hoca ilk videosunda, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yoktu, Trabzonspor şampiyon oldu. Hayır! Biz onları yanımıza yaklaştırmadık" ifadelerini kullandı.