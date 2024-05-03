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Avrupa’nın en güzel tesisi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Avrupa’nın en güzel tesislerinden biri” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Avrupa’nın en güzel tesisi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen, 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumuna katıldı. Avcı, "Trabzon şehrinin en büyük iki markası Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'dir. İkisiyle beraber olmak benim için çok güzel bir duygu" dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin Avrupa'nın en güzel tesislerinden olduğunu ve bunu birçok kişinin de söylediğini vurgulayan Avcı, "Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Tesisimiz bence Avrupa'nın en güzel tesisi. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum" dedi.

YOUTUBE HESABI AÇTI
Abdullah Avcı, Youtube hesabı açtığını duyurdu ve ilk videosu da 2021-2022 şampiyonluğuyla ilgili oldu. Başarılı hoca ilk videosunda, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yoktu, Trabzonspor şampiyon oldu. Hayır! Biz onları yanımıza yaklaştırmadık" ifadelerini kullandı.

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