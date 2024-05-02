Rafa Silva’da yeni rakip

Yeni sezon transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerin başında Rafa Silva geliyor... Sarı-Kırmızılılar, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldıza bonuslar ve imza parası ile beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı. Ancak Körfez ülkelerinden gelen 9 milyon Euro'luk teklif büyük bir sıkıntı yaratmıştı. Rafa Silva ile ilgili dezavantajlı konumda olan Galatasaray'a bir rakip daha çıktı. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından Record'a göre Bundesliga'da sezonun en flaş takımlarından biri olan Stuttgart, 30 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Alman kulübünün Rafa Silva'ya 3 yıllık bir resmi teklifte bulurduğu ve yanıt beklediği vurgulandı. Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla ilgili yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

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