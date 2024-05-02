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Eski eş cinneti

M.C.2 yıl önce boşandığı E.S.'nin evinin önüne gitti. Kavga ettiği eşi F.S. ile olayı ayırmaya çalışan komşusu Ş.B.'yi katletti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:02
Eski eş cinneti

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Çorum İskilip'te önceki gece M.C. (42), 2 yıl önce eşi E.S.'den (42) boşandı. Ancak peşini bırakmadı. Evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen E.S. ve eşi F.S.ile tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu R.B. (50) ve eşi Ş.B. (52), sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada C., belindeki bıçağı çıkardı. F.S.ile B. çiftini bıçakladı. E.S. ise kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.S.'nin hayatını kaybettiğini saptadı. Yaralanan B.çifti ise İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.B de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden R.B. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil M.C.' yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan C., tutuklandı.

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