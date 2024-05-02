Eski eş cinneti

Çorum İskilip'te önceki gece M.C. (42), 2 yıl önce eşi E.S.'den (42) boşandı. Ancak peşini bırakmadı. Evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen E.S. ve eşi F.S.ile tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu R.B. (50) ve eşi Ş.B. (52), sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada C., belindeki bıçağı çıkardı. F.S.ile B. çiftini bıçakladı. E.S. ise kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.S.'nin hayatını kaybettiğini saptadı. Yaralanan B.çifti ise İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.B de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden R.B. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil M.C.' yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan C., tutuklandı.