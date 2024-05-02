En kral kapışma

SÜper Lig'de 2023-24 sezonunun bitmesine haftalar kala, gol krallığı yarışında da büyük bir çekişme yaşanıyor. Mauro Icardi, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak 21 golle ilk sıraya otururken, Edin Dzeko 20 golle Arjantinli forveti takip ediyor. İki yıldız arasındaki krallık çekişmesi Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki farklı bir rekabeti de tetikliyor. Süper Lig'de en çok gol kralı çıkaran takımların listesinde Galatasaray zirvede bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bugüne kadar 17 gol kralı çıkarmıştı. Fenerbahçe ise geçen sezon Enner Valencia'nın kral olması ile birlikte bu sayıyı 16'ya çıkardı. Dzeko gol kralı olursa Sarı-Lacivertliler'in toplam gol kralı sayısı 17'ye çıkacak ve Galatasaray'ı yakalayacak.

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