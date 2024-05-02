Albayrak Özbek’e rakip oluyor!

G.Saray'da 25 Mayıs'ta yapılacak kongre için mevcut Başkan Dursun Özbek adaylığını açıklamıştı. Özbek'e rakip çıktı. G.Saray Lisesi mezunu Hukuk Profesörü Süheyl Batum, adaylık için kolları sıvadı. Listelerin verilmesine 1 gün kala güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Batum'un yönetiminde sürpriz isimler ön plana çıktı. Özbek'in listesinde olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak'ın Batum'un yönetiminde olacağı belirtildi. Eski Başkan Ünal Aysal'ın ise Sportif AŞ'nin başına geçeceği konuşuluyor. Listede Turgay Kiran , Rezan Epözdemir, Mete İkiz, Köksal Ünlü ve Vahap Tanrıverdi'nin yer almasıma kesin gözle bakılıyor. (SAVAŞ ÇORLU)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN