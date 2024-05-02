1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yine kan aktı. DİSK, sendikaları Saraçhane'de topladı. CHP ile DEM de yan yana sahne aldı. Fakat binlerce polis, Bozdoğan Kemeri'nde sıralandı. Göstericiler, barikatları geçmeye çalıştı. Çatışma çıktı.



Taşlar atıldı. Sopalar havalandı. Biri damacana fırlattı. Bir başkası tekmeyle saldırdı. Ama çoğunun ayağında, emparyalizmin atası Nike vardı! Bu da çelişkiyi kanıtladı. Olaylarda 28 polis yaralandı. 226 kişi gözaltına alındı.

HER ŞEY PARA İ'ÇİN'

ABD merkezli Nike, Phil Knight tarafından kuruldu.

Çin'de fabrika açan tek Amerikan ayakkabı firması oldu.

Dünyanın en büyük şirketleri arasına girip, Michael Jordan sayesinde tahta oturdu!

EMEKÇİLERİN BAYRAM COŞKUSU

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de kutlandı. Özellikle İstanbul'da sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı. Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Çok sayıda polis yaralanırken olay yerine ambulanslar çağrıldı. Öte yandan Bakan Yerlikaya, Taksim'e ilerlemeye çalışan ve polise saldıran 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sendikalarla beraber saat 10.00'da Saraçhane'de korteje katıldı. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmeleri hatırlattı ve Taksim'e izin verilmediğini anlattı. Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi önünde toplanan ve sloganlar atarak Taksim yönüne yürümek isteyen bir grup ile polis arasında da çatışma çıktı. Ekipler müdahale ettiği bazı göstericileri gözaltına aldı.

İŞÇİ KARDEŞLERİME SEVGİLER

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. ''Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum'' ifadesini kullandı.