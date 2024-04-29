Trafik canavarı

Antalya Kepez'deki Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde seyir halindeki otobüsün şoförü N.G. (53) ile otomobil sürücüsü Ö.Ç. (45) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Ardından G., Ç.'yi eşi ve kızının gözü önünde bıçakladı. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ç., ambulansla önce özel hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ç.'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

'IŞIK YANAR YANMAZ'

Öte yandan olay sonrası kaçan G., polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın kardeşi Ö.Ç., trafikte yeşil ışık yanar yanmaz arkadaki aracın kardeşine korna çalarak tepki gösterdiğini söyledi. İki taraf arasında herhangi bir kavganın yaşanmadığını iddia eden Ç., "Ne vurma var, ne bir şey var. Gidiyor hemen bıçağı saplıyor. Ya dövüşürsün, kavga edersin ve dersin ki bu adamın zoruna gitti, bıçakladı. Hiçbir şey yokken bıçağı eşinin ve çocuğunun gözü önünde saplıyor. Bu kadar basit mi her şey?" ifadesini kullandı.