Icardi’den Timur’a övgüler

G.Saray'ın yıldızı Mauro Icardi, Erden Timur için bir teşekkür mesajı paylaştı. Icardi, "Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum" ifadelerini kullandı.

Muslera ise, şu sözleri sarf etti: Galatasaray'daki 13 yılımda birçok insanla tanıştım. Benim için çok önemli insanlar. Beraber geçirdiğimiz bu 2 senede benimle, ailemle, kulüple harika bir ilişki kurdun. Bunun için hepimiz çok müteşekkiriz. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya devam etmeyi diliyoruz.