SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bir döndü pir döndü

11 Ocak’tan bu yana ilk kez 11’de olan Paul Onuachu, hat-trick yaparak parladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Bir döndü pir döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, ilk 11'e döndüğü maçta patlama yaşadı. Nijeryalı yıldız en son 11 Ocak'ta 2-1 kazanılan Samsunspor maçında ilk 11'deydi ve o karşılaşmada gol atmıştı. 29 yaşındaki santrfor o maç sonrası sakatlıklarla boğuşmuştu. Çok uzun bir süre sonra ilk 11'e giren Onuachu, Gaziantep'e karşı hattrick ve 1 asist yaparak gecenin kahramanı oldu. Bu sezon Süper Lig'de 12 gol atan ve 4 asist yapan Onuachu, Süper Lig'de forma giydiği 18 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
OVP ile Türkiye’ye güçlü yatırımcı ilgisi! Bakan Şimşek İlk göstergeler işe yarıyor deyip tarih verdi | Kamu maliyesi iyiye gidiyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA