Bir döndü pir döndü

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, ilk 11'e döndüğü maçta patlama yaşadı. Nijeryalı yıldız en son 11 Ocak'ta 2-1 kazanılan Samsunspor maçında ilk 11'deydi ve o karşılaşmada gol atmıştı. 29 yaşındaki santrfor o maç sonrası sakatlıklarla boğuşmuştu. Çok uzun bir süre sonra ilk 11'e giren Onuachu, Gaziantep'e karşı hattrick ve 1 asist yaparak gecenin kahramanı oldu. Bu sezon Süper Lig'de 12 gol atan ve 4 asist yapan Onuachu, Süper Lig'de forma giydiği 18 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı.

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