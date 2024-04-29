Berzeg’den yeni iz

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, Londra'dan gelen kızı Sibel Berzeg'den alınan DNA örneği ile eşleşmesiyle, hayatını kaybettiği kesinleşen Korhan Berzeg'in (84) kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça ile 3 kemik daha bulundu. Kafatası ve kemik parçalarına, dere boyundaki alan taramasında, kütük altı ve çalılıklar arasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından ulaşıldı. Yeni deliller, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenilirken, arama çalışmalarının bugün de devam edeceği belirtildi. Çalışmalara 60 kişilik ekip ve 3 kadavra arama köpeği de eşlik ediyor.

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