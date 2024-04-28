SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Saf bir altın gibi

İtalyan teknik adam, Sociedad maçı sonrası Arda hakkında, “Olağanüstü bir kalitesi var. Saf bir yetenek, altın gibi” diye konuştu. Ancelotti, kiralanacağı öne sürülen milli yıldızın gelecek yıl takımda kalacağını da açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Saf bir altın gibi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Real Madrid forması giyen Arda Güler takımının Real Sociedad ile oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve 29'da attığı golle de takımına 3 puanı getiren isim olmuştu. Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti de maçın ardından genç yıldızla ilgili, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var. Oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek. Saf bir yetenek, altın gibi! Yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca Arda'nın geleceği ile ile ilgili de "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." diye konuştu. Arda, etkili performansıyla İspanyol basınının da manşetlerini süsledi. AS, "Güler sınavı geçti" başlığını atarken, Marca da," Kalitesini sergiledi ve Real'i şampiyonluğa hazırladı" ifadelerini kullandı. Sport, "Arda, Anoeta'da böyle istedi" derken Defance Sentral da, "Arda Real'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı" başlığını kullandı.

BRAVO KARDEŞİM
Arda Güler'in maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Real Madridli ve Fenerbahçeli futbolcular destek verdi. Luka Modric, "Bravo kardeşim" yorumunu yaptı.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ
İspanyol basını da 19 yaşındaki milli yıldıza etkili performansı sonrası övgüler yağdırdı. Arda'ya AS ve Marca gazeteleri geniş yer ayırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
OVP ile Türkiye’ye güçlü yatırımcı ilgisi! Bakan Şimşek İlk göstergeler işe yarıyor deyip tarih verdi | Kamu maliyesi iyiye gidiyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA