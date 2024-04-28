Saf bir altın gibi

Real Madrid forması giyen Arda Güler takımının Real Sociedad ile oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve 29'da attığı golle de takımına 3 puanı getiren isim olmuştu. Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti de maçın ardından genç yıldızla ilgili, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var. Oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek. Saf bir yetenek, altın gibi! Yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca Arda'nın geleceği ile ile ilgili de "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." diye konuştu. Arda, etkili performansıyla İspanyol basınının da manşetlerini süsledi. AS, "Güler sınavı geçti" başlığını atarken, Marca da," Kalitesini sergiledi ve Real'i şampiyonluğa hazırladı" ifadelerini kullandı. Sport, "Arda, Anoeta'da böyle istedi" derken Defance Sentral da, "Arda Real'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı" başlığını kullandı.

BRAVO KARDEŞİM

Arda Güler'in maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Real Madridli ve Fenerbahçeli futbolcular destek verdi. Luka Modric, "Bravo kardeşim" yorumunu yaptı.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

İspanyol basını da 19 yaşındaki milli yıldıza etkili performansı sonrası övgüler yağdırdı. Arda'ya AS ve Marca gazeteleri geniş yer ayırdı.