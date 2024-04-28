Borsa geri döndü altın durdu

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı. Altın ve döviz ise düştü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02, en yüksek 9.956,11 puanı gördü. Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen yüzde 17,49 ile VakıfBank oldu. Altının gramı yüzde 2,64 kayıpla 2.436 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,14 düşüşle 16 bin 634 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,43 azalışla 32,4470 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35 düşüşle 34,7330 lira oldu.

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