Altın eldivenler!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki kadın milli sporcumuz altın madalyaya uzandı. 52 kilo finalinde Rus boksör Anastasiia Kool ile karşılaşan Buse Naz Çakıroğlu, maçı üç raunt sonunda 5-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu; 2019 İspanya, 2022 Karadağ'dan sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



Olimpiyat ve dünya şampiyonluğu madalyaları bulunan Busenaz Sürmeneli ise 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova'yı 5-0 mağlup ederek kariyerindeki tek eksik olan altın madalyayı da kazanmış oldu. Busenaz'ın Avrupa'da daha önce iki bronz madalyası bulunuyordu.

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