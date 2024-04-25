Tüm efsaneleri solladı

Attığı gollerle üst üste ikinci kez Galatasaray'ı şampiyon yapmaya çok yaklaşan Mauro Icardi aynı zamanda adını kulüp tarihine de yazdırıyor. Sarı-Kırmızılı forma altında Süper Lig'de 53 maça çıkan Arjantinli yıldız 42 gol ve 15 asistle tam 57 gole katkı yaptı. Icardi maç başına 1.07 gol katkısı vererek Galatasaray tarihinde en az 20 maçta forma giyen yabancı futbolcular içinde zirveye çıktı. Tangocu böylece çok sayıda önemli ismi de sollamayı başardı.

Listenin ikinci sırasında bir başka büyük golcü Mario Jardel yer alıyor. Brezilyalı yıldız 24 maçta 22 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Adrian Ilie 30 maçta 12 gol ve 14 asistle üçüncü olurken, Galatasaray tarihinin en büyük efsanelerinden Gheorghe Hagi 132 lig maçında 59 gol ve 49 asistle dördüncülükte kaldı. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir başka unutamadığı için Milan Baros da 88 maçta 48 gol ve 15 asistle kendisine 5. sırada yer buldu. Listede ayrıca Gomis, Roman Kosecki, Didier Drogba, Dean Saunders ve Radamel Falcao gibi isimler de Icardi'nin gerisinde kaldı.