’Şüpheye’ Orancı

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları çıktı. DNA testi ile Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu ise bombaları patlattı. Annesine ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Nebioğlu, ikizi dışında 2 kardeşinin daha olduğunu anlattı.

Ablası Dilara Gülatan'ın babasının da gazeteci Uğur Dündar olduğunu açıkladı. DNA testi yaptırdıklarını söyleyen Dündar, bu iddiayı yalanladı. Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu da Erol isimli kişinin üzerine yazdırması ise herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan bir kadın, söz konusu şahsın Suphiye Orancı ile mahalleden arkadaş olduklarını söyledi.

ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Nebioğlu ise Erol adlı şahısla ilginç ifadeler kullandı: Erol Bey hakkında ciddi bilgiler elde etmeye başladım. Öyle 3 çocuklu falan bir adam değil. Güzel bir adam olduğunuzu söylüyorlar. Ben de onu paylaşmak istemiyorum. Çünkü çünküler o kadar çok ki. Teyit de edebiliyorum. Annemin ve başkalarının anlattıklarıyla... Çok şeyi değiştireceğiz..."