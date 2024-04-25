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Kartal neşteri vuruyor

Beşiktaş derbisinin provasını yapan F.Bahçe’de İsmail Kartal 4-4-2 sistemine geçiş yapacak... Forvette Batshuayi ve Dzeko forma giyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Kartal neşteri vuruyor

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Son lig maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbiye odaklandı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal, cumartesi günü oynanacak derbiye 4-4-2 sistemiyle çıkmayı planlıyor. Antrenmanlarda bunun denemesine yapan Kartal'ın Batshuayi- Dzeko forvet hattıyla maça çıkması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın dev maçta Tadic'i yedek kulübesine çekeceği ve Cengiz Ünder ile maça başlayacağı konuşuluyor. İsmail Kartal, derbide savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmüyor.

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