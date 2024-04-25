Kartal neşteri vuruyor

Son lig maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbiye odaklandı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal, cumartesi günü oynanacak derbiye 4-4-2 sistemiyle çıkmayı planlıyor. Antrenmanlarda bunun denemesine yapan Kartal'ın Batshuayi- Dzeko forvet hattıyla maça çıkması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın dev maçta Tadic'i yedek kulübesine çekeceği ve Cengiz Ünder ile maça başlayacağı konuşuluyor. İsmail Kartal, derbide savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmüyor.