Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i Beştepe’de ağırladı! Birlik mesajları yolladı ve İsrail vurgusu yaptı

Almanya ile savunma sanayiindeki kısıtlamaları gündemden çıkartalım. Terörle mücadelede de iş birliğine ihtiyacımız var. İsrail ile yoğun ticari ilişkiler bitti. Gazze'de ölenler 45 bini buldu. Bunu Alman dostlarımızın da görmesi lazım.

MEVKİDAŞA TERÖR SİTEMİ

Başkan Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan zirveyle ilgili detayları anlattı:



İlişkilerimizi geliştirme konusunda hemfikiriz. Almanya-Türkiye ikili ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefledik. Almanya ile savunma sanayiindeki kısıtlamaları gündemden çıkarmalıyız. Turizm alanındaki iş birliğimiz de her geçen gün gelişmektedir. Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor.



PKK ve FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın huzurunu kaçıran terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek beklediğimizi ifade ettim. Gazze'deki zulümlerin son bulması çağrımızı tekrarladım. İsrail'in saldırıları devam ettiği müddetçe bölgesel küresel barışa yönelik tehditler arıyor.



Erdoğan'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Steinmeier "Almanya'nın dünyadaki hiçbir ülkeyle Türkiye ile olduğu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur" dedi. Ardından sözü İsrail'e getirdi.



TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj gönderdi. "Olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermeniler'i bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

STEINMEIER'E ANKARA DÖNERİ

Erdoğan ile Steinmeier, basın toplantısı sonrası resmi akşam yemeğine katıldı. Almanya'dan 60 kilo döner getiren Alman Cumhurbaşkanı ve heyetine, Ankara döneri servis edildi. Alman heyet, döneri çok beğendiklerini söyledi.