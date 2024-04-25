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Altın uyarı

Son dönemde ilginin arttığı ‘kesme altın’ için vatandaşa uyarı geldi: Suistimale açık, dikkatli olun.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Altın uyarı

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Son dönemde 'kesme altın'a olan ilgi yükselişe geçerken, uzmanlar vatandaşları uyardı. İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kesme altın, bizim 1 kg altını merdaneden geçirdikten sonra levha haline getirip özellikle atölyelere sattığımız altındır. Atölye ne altın aldığını ve nereden aldığını çok iyi bilir. Ancak vatandaş bir kuyumcuya gidip 'bana kesme altın verin' dediği zaman o her türlü suistimale açıktır" açıklaması yaptı. Doğru çalışan çok sayıda kuyumcu olduğunu belirten Yıldırımtürk, şöyle konuştu: "Ancak bunu istismar edecek olanlar da var. 1 kg gümüşü merdaneden çeker, levha haline getirir, üzerine bir altın yaldız koyar ve size verir. Üzerine 24 ayar diye bile yazabilir. Siz onu başka bir yere götürüp satmak istediğinizde, bunu test ettiklerinde altın olmadığı anlaşılır. Siz aldığınız yere geri götürdüğünüzde 'hayır bu benim verdiğim altın değil' deyip itiraz edebilirler. Mağduriyetlerin çok olacağı bir işlem şeklidir."

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