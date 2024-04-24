Zamanın Hitler’i Netanyahu hesap verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalar yaptı:



PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimizi bir kez daha vurguladık. Kalkınma Yolu Projesi gündemimizin en üst sırasındaydı. İmzaladığımız dörtlü mutabakat muhtırasıyla bu konuda kritik bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz.



Gazze'de bir soykırım var. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için çok yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Uluslararası Adalet Divanı önüne biz İsrail'in işlediği suçlara dair bütün belgeleri koyduk, koymaya devam edeceğiz. Şunu bilelim ki, zamanın Hitler'i Netanyahu ve suç ortakları hesap vermekten kaçamayacak. O ne kadar kaçarsa kaçsın, biz de o denli onu takip edeceğiz. Bir gün mutlaka adalet, masumların ve mazlumların hesabını onlardan soracak. Adalet sormazsa tarih soracak.

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