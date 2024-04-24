‘Çok iyi ağırlandım’

ATV'de yayınlanan "Ateş Kuşları" dizisinin yıldızı İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin, önceki gün Bebek'teydi. Engin, "İlayda Hanım çok çalışıyor. Görüşememekten şikayetçi oluyor musunuz?" sorusuna, "Hiç şikayetçi değilim. İlayda dengesini ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar" yanıtını verdi. Engin, "Oyuncu sevgili olmasının avantajı ya da dezavantajı neler?" sorusuna ise, "Öyle bakmıyorum. Duygusal anlamda güzel bakıyorum" cevabını verdi. Geçtiğimiz günlerde Engin'le Milano'ya giden oyuncu, "Sık sık yurt dışına gidiyoruz. Çok uzun kalamıyoruz set olduğu için. Güzel geçiyor" dedi.

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