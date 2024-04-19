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Fırsatçıya kapatma cezası: Tüketiciyi üzen yandı! Yeni teklifin detayları belli oldu

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılacağını belirten Ticaret Bakanı Bolat, teklifte 15 güne yakın geçici kapatma uygulamasının da olduğunu söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Fırsatçıya kapatma cezası: Tüketiciyi üzen yandı! Yeni teklifin detayları belli oldu

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Fırsatçılara yönelik cezalar artırılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışıyla ilgili Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nda değişiklikler yapacaklarını belirterek, "Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır uygulaması, 2020'de çıkan kanunda 10 bin liraydı, 2024 yılı başında rakam değer artışından sonra 52 bin 500 liraya çıkmıştı, bizim teklifimiz 80 bin liraya çıkarmak. Üst sınır da 100 bin liraydı, değer artışından sonra 525 bin liraya yükselmişti, bunu da 800 bin liraya çıkaracağız" dedi.

Denetmenlerin sayısını artırdıklarının altını çizen Bolat, şu bilgileri verdi: "Stokçuluk noktasında da kanunda alt sınır 100 bin liraydı, şu andaki uygulamamız 353 bin lira firma başına, bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2020'deki kanunda 2 milyon liraydı, şu an 7 milyon 65 bin lira olarak uygulanıyor, teklifimiz 11 milyon liraya çıkarmak. Amansız bir mücadele yapacağız. Geçici kapatma uygulaması da gelecek. 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında. Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırmak mümkün."

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