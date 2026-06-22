57 yaşındaki engelli adamın evlilik hayali kabusa döndü! 29 yaş küçük kadından 800 bin liralık vurgun

İLK EŞİNİN SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Ramazan Yıldız, yaşadığı çaresizliği "Gözümün önünde gitti. Engelim nedeniyle arkasından koşamadım. Hiçbir şey yapamadım." sözleriyle ifade etti. Yıldız'ın anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı. Daha önce de benzer bir mağduriyet yaşadığını söyleyen Yıldız, yıllar önce ilk eşinin sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bu olayın ardından yüzde 86 engelli kaldığını açıkladı.