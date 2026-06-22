CANLI YAYIN
Geri

57 yaşındaki engelli adamın evlilik hayali kabusa döndü! 29 yaş küçük kadından 800 bin liralık vurgun

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan 57 yaşındaki yüzde 86 bedensel engelli Ramazan Yıldız, evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kendisinden 29 yaş küçük Leyla Abdullahyeva ile evlilik hazırlığı yaptığını söyleyen Yıldız, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınların alınmasının ardından genç kadının ortadan kaybolduğunu dile getirdi. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız'ın anlattıkları stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
57 yaşındaki engelli adamın evlilik hayali kabusa döndü! 29 yaş küçük kadından 800 bin liralık vurgun

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık iddiası izleyenleri şaşkına çevirdi. Çanakkale'de yaşayan 57 yaşındaki yüzde 86 bedensel engelli Ramazan Yıldız, evlilik hayali kurarken hayatının en büyük mağduriyetlerinden birini yaşadığını dile getirdi.

Aralarında 29 yaş farkı vardı: Azerbaycanlı kadınla tanıştırıldı

ARALARINDA 29 YAŞ FARK VARDI

Programa katılan Yıldız, Kadir Tuğran'ın aracılığıyla Azerbaycan uyruklu Leyla Abdullahyeva ile tanıştırdığını anlattı. Aralarında 29 yaş bulunduğunu belirten Yıldız, ilk etapta bu yaş farkı nedeniyle tereddüt yaşadığını ancak genç kadının kendisine söylediği sözlerin güvenini kazandığını ifade etti.

Genç kadın ’Evi ve maaşı olsun yeter’ diyerek ikna etti

Ramazan Yıldız'ın iddiasına göre Leyla Abdullahyeva, yaş farkını sorun etmediğini belirterek, "Benim için evi ve maaşı olsun yeter" dedi. Bu sözlerin ardından evlilik konusunda ciddi adımlar atmaya başladıklarını söyleyen Yıldız, kısa sürede nikah hazırlıklarına giriştiğini anlattı.

Çanakkale’ye geldi ve evde misafir kaldı: Altın teklifi geldi

EVLİLİK HAZIRLIKLARINDA ALTIN GÜNDEMİ

İddiaya göre genç kadın daha sonra Çanakkale'ye gelerek Yıldız'ın evinde bir gün misafir olarak kaldı. Evlilik hazırlıkları sürerken ertesi gün altın alınması gündeme geldi. Yıldız, Leyla Abdullahyeva'nın kendisine "Altın yapalım, altınlar sende dursun, nikah olurken takarız" dediğini öne sürdü.

800 bin liralık altın aldı: Eve döner dönmez ortadan kayboldu

Bu teklif üzerine birlikte kuyumcuya gittiklerini anlatan Yıldız, yaklaşık 800 bin lira değerinde altın satın aldığını söyledi. Ancak eve döndükten kısa bir süre sonra büyük bir şok yaşadığını belirten engelli vatandaş, genç kadının altınları alarak ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Gözyaşlarıyla anlattı: Engeli yüzünden arkasından koşamadım

İLK EŞİNİN SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Ramazan Yıldız, yaşadığı çaresizliği "Gözümün önünde gitti. Engelim nedeniyle arkasından koşamadım. Hiçbir şey yapamadım." sözleriyle ifade etti. Yıldız'ın anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı. Daha önce de benzer bir mağduriyet yaşadığını söyleyen Yıldız, yıllar önce ilk eşinin sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bu olayın ardından yüzde 86 engelli kaldığını açıkladı.

İkinci kez mağdur oldu: Daha önce de 400 bin lira dolandırıldı

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hayatını yeniden kurmaya çalıştığını belirten Yıldız, daha önce de Cezayir uyruklu bir kadın tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 400 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Aynı yöntemle ikinci kez mağdur edildiğini iddia eden Yıldız'ın açıklamaları stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

Leyla Abdullahyeva canlı yayına bağlandı: Altınlar ona değil eşine alındı

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Programda hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Leyla Abdullahyeva da telefonla canlı yayına bağlandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Abdullahyeva, altınların kendisi için alınmadığını savundu. Genç kadın, Ramazan Yıldız'ın satın aldığı altınların kendisine değil, Yıldız'ın diğer eşine alındığını öne sürerek, "O altınları bana takmadı" ifadelerini kullandı.

Karakola gidip ifade verdi: Suçlamaları reddetti

Öte yandan Abdullahyeva, Ramazan Yıldız'ın şikayeti üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kendisini aradığını ve bu kapsamda karakola giderek ifade verdiğini de açıkladı. Ramazan Yıldız, altınlarının geri verilmesini isterken, Leyla Abdullahyeva ise suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Fotoğraflar ATV'den alınmıştır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Yaşam