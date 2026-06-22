57 yaşındaki engelli adamın evlilik hayali kabusa döndü! 29 yaş küçük kadından 800 bin liralık vurgun
atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan 57 yaşındaki yüzde 86 bedensel engelli Ramazan Yıldız, evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kendisinden 29 yaş küçük Leyla Abdullahyeva ile evlilik hazırlığı yaptığını söyleyen Yıldız, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınların alınmasının ardından genç kadının ortadan kaybolduğunu dile getirdi. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız'ın anlattıkları stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.
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