Prim üretimini yüzde 131 artırdı

Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Mart döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artırarak, 28.2 milyar liraya ulaştırdı. İlk çeyrekte bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2.7 milyar lira prim üretimine ulaştıklarına dikkati çeken Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda bu yıl hem bireysel hem ticari segmentteki gelişimimizi sürdürecek, yaygın ve müşteri odaklı satış ve hizmet ağımızı kullanarak sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettireceğiz" dedi.

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