13 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ, 9'U TUTUKLANDI Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talep etti. Mahkeme, Yalım dahil 9 şüpheliyi tutukladı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan 4 şüpheli hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI PATLADI: "İŞE GİTMEYE GEREK VAR MI?" Soruşturma dosyasına giren telefon incelemeleri, skandal yazışmaları ortaya çıkardı. Aslıhan Aksoy'un telefonunda yapılan incelemede, belediyede işe alım sürecine ilişkin WhatsApp konuşmaları tespit edildi. Yazışmalarda Aksoy'un, Bornova Belediyesi'nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü, hatta işe gitmeden çalışabilmek için girişimlerde bulunduğu görüldü. Aksoy'un, "Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın" şeklindeki mesajı dikkat çekti. Bu yazışmalar kamuoyunda "bankamatik kadro" iddialarını güçlendirdi.

"ÖZEL MUHABBET" SAVUNMASI: 1,5 MİLYONLUK TRANSFER Savcılıkta ifade veren Özkan Yalım, hakkındaki suçlamaları reddetti. "Uşak Spor'a yardım adı altında şahsi hesaplarıma geçirmek suretiyle kimseden herhangi bir para almadım" diyen Yalım, belediyeye yönelik ödeme ve fatura iddialarını kabul etmedi. 1 milyon 500 bin liralık para transferine ilişkin ise, "Aslıhan Aksoy'a gönderilen para araç alımı içindir. Aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

BORNOVA'YA UZANAN TORPİL AĞI Yalım, Aksoy'un belediyede işe alınması ve ardından Bornova Belediyesi'ne yönlendirilmesi sürecine ilişkin de konuştu. "Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek işe alınması konusunda ricacı oldum" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.