CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada

CHP’li Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 şüpheli tutuklanırken, Yalım’ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, 1,5 milyonluk para transferi, belediye kadroları üzerinden yürütüldüğü öne sürülen torpil ilişkileri ve yurt dışı şirket bağlantılarına ilişkin detaylar dikkat çekti.

CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada
  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında beraberindeki 8 şüpheliyle birlikte tutuklandı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
  • Soruşturma dosyasında, Yalım'ın Aslıhan Aksoy'un Bornova Belediyesi'nde işe alınması için ricada bulunduğunu kabul ettiği ifadesi ve işe alımlarla ilgili WhatsApp yazışmaları yer aldı.
  • Özkan Yalım savcılık ifadesinde, Aslıhan Aksoy'a gönderilen 1,5 milyon liralık para transferinin araç alımı amaçlı olduğunu ve aralarındaki özel bir duruma dayandığını belirtti.
  • Başkan Yalım, Ankara'daki bir otel odasında yanında otel kaydı bulunmayan S.A. isimli bir kadınla birlikte gözaltına alındı.

CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, Yalım'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Dosyaya giren detaylar, belediye içindeki ilişki ağını, torpil iddialarını ve yurt dışı bağlantılarını gözler önüne serdi.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-2

ŞAFAK OPERASYONU: 3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Uşak, Ankara ve Kocaeli'de düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda aralarında Başkan Özkan Yalım'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın yalnızca Uşak ile sınırlı kalmadığı, farklı illere uzanan geniş bir ağın mercek altına alındığı bildirildi.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-3

OTELDE SKANDAL ANLAR: HAVLUYLA KAPIYI AÇTI

Ankara'daki bir otelde yakalanan Yalım'ın polislerin kapıyı çalmasıyla şok yaşadığı öğrenildi. Kapıyı yalnızca havluya sarılı şekilde açan Yalım'ın odasında, otel kaydı bulunmayan 21 yaşındaki S.A. da bulundu. Genç kadın da gözaltına alındı.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-4

13 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ, 9'U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talep etti. Mahkeme, Yalım dahil 9 şüpheliyi tutukladı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan 4 şüpheli hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-5

WHATSAPP YAZIŞMALARI PATLADI: "İŞE GİTMEYE GEREK VAR MI?"

Soruşturma dosyasına giren telefon incelemeleri, skandal yazışmaları ortaya çıkardı. Aslıhan Aksoy'un telefonunda yapılan incelemede, belediyede işe alım sürecine ilişkin WhatsApp konuşmaları tespit edildi. Yazışmalarda Aksoy'un, Bornova Belediyesi'nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü, hatta işe gitmeden çalışabilmek için girişimlerde bulunduğu görüldü. Aksoy'un, "Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın" şeklindeki mesajı dikkat çekti. Bu yazışmalar kamuoyunda "bankamatik kadro" iddialarını güçlendirdi.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-6

"ÖZEL MUHABBET" SAVUNMASI: 1,5 MİLYONLUK TRANSFER

Savcılıkta ifade veren Özkan Yalım, hakkındaki suçlamaları reddetti.

"Uşak Spor'a yardım adı altında şahsi hesaplarıma geçirmek suretiyle kimseden herhangi bir para almadım" diyen Yalım, belediyeye yönelik ödeme ve fatura iddialarını kabul etmedi.

1 milyon 500 bin liralık para transferine ilişkin ise, "Aslıhan Aksoy'a gönderilen para araç alımı içindir. Aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-7

BORNOVA'YA UZANAN TORPİL AĞI

Yalım, Aksoy'un belediyede işe alınması ve ardından Bornova Belediyesi'ne yönlendirilmesi sürecine ilişkin de konuştu. "Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek işe alınması konusunda ricacı oldum" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-8

GİZLİ ŞİRKETLER VE YURT DIŞI BAĞLANTILARI

Yalım'ın savcılık ifadesinde yurt dışı şirket bağlantıları da yer aldı. Bulgaristan ve Almanya'da faaliyet gösteren şirketleri olduğunu belirten Yalım, bazı şirketlerin başka kişiler adına kayıtlı olduğunu söyledi.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-9

"YARDIM YAPTIM, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Suçlamaları reddeden Yalım, yaptığı yardımları sıraladı. "Uşak sevdalısıyım, eğitim kurumlarına destek oldum" diyen Yalım, belediye döneminde de büyük tasarruf sağladığını öne sürdü. "2025 yılında belediye bütçesinde yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağladık" dedi.

CHP’li Özkan Yalım’ın ifadesi ortaya çıktı: Sevgiliye torpil ve para trafiği dosyada-10

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturmanın farklı illere uzandığı, yeni gözaltıların gündemde olduğu ve dosyanın genişletilerek yeni isimlere ulaşılabileceği öğrenildi.

