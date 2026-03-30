CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, Yalım'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Dosyaya giren detaylar, belediye içindeki ilişki ağını, torpil iddialarını ve yurt dışı bağlantılarını gözler önüne serdi.
ŞAFAK OPERASYONU: 3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Uşak, Ankara ve Kocaeli'de düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda aralarında Başkan Özkan Yalım'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın yalnızca Uşak ile sınırlı kalmadığı, farklı illere uzanan geniş bir ağın mercek altına alındığı bildirildi.
OTELDE SKANDAL ANLAR: HAVLUYLA KAPIYI AÇTI
Ankara'daki bir otelde yakalanan Yalım'ın polislerin kapıyı çalmasıyla şok yaşadığı öğrenildi. Kapıyı yalnızca havluya sarılı şekilde açan Yalım'ın odasında, otel kaydı bulunmayan 21 yaşındaki S.A. da bulundu. Genç kadın da gözaltına alındı.
13 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ, 9'U TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talep etti. Mahkeme, Yalım dahil 9 şüpheliyi tutukladı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan 4 şüpheli hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI PATLADI: "İŞE GİTMEYE GEREK VAR MI?"
Soruşturma dosyasına giren telefon incelemeleri, skandal yazışmaları ortaya çıkardı. Aslıhan Aksoy'un telefonunda yapılan incelemede, belediyede işe alım sürecine ilişkin WhatsApp konuşmaları tespit edildi. Yazışmalarda Aksoy'un, Bornova Belediyesi'nde işe alınma sürecinin doğrudan Yalım üzerinden yürütüldüğü, hatta işe gitmeden çalışabilmek için girişimlerde bulunduğu görüldü. Aksoy'un, "Pazartesi işe gitmeme gerek var mı diye sorsaydın" şeklindeki mesajı dikkat çekti. Bu yazışmalar kamuoyunda "bankamatik kadro" iddialarını güçlendirdi.
"ÖZEL MUHABBET" SAVUNMASI: 1,5 MİLYONLUK TRANSFER
Savcılıkta ifade veren Özkan Yalım, hakkındaki suçlamaları reddetti.
"Uşak Spor'a yardım adı altında şahsi hesaplarıma geçirmek suretiyle kimseden herhangi bir para almadım" diyen Yalım, belediyeye yönelik ödeme ve fatura iddialarını kabul etmedi.
1 milyon 500 bin liralık para transferine ilişkin ise, "Aslıhan Aksoy'a gönderilen para araç alımı içindir. Aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.
BORNOVA'YA UZANAN TORPİL AĞI
Yalım, Aksoy'un belediyede işe alınması ve ardından Bornova Belediyesi'ne yönlendirilmesi sürecine ilişkin de konuştu. "Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek işe alınması konusunda ricacı oldum" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
GİZLİ ŞİRKETLER VE YURT DIŞI BAĞLANTILARI
Yalım'ın savcılık ifadesinde yurt dışı şirket bağlantıları da yer aldı. Bulgaristan ve Almanya'da faaliyet gösteren şirketleri olduğunu belirten Yalım, bazı şirketlerin başka kişiler adına kayıtlı olduğunu söyledi.
"YARDIM YAPTIM, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
Suçlamaları reddeden Yalım, yaptığı yardımları sıraladı. "Uşak sevdalısıyım, eğitim kurumlarına destek oldum" diyen Yalım, belediye döneminde de büyük tasarruf sağladığını öne sürdü. "2025 yılında belediye bütçesinde yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağladık" dedi.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Soruşturmanın farklı illere uzandığı, yeni gözaltıların gündemde olduğu ve dosyanın genişletilerek yeni isimlere ulaşılabileceği öğrenildi.