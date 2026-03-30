ABD yönetimi, İran'ın nükleer kapasitesini sınırlamak amacıyla yaklaşık 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu doğrudan sahada ele geçirmeye yönelik bir askeri operasyon seçeneğini değerlendiriyor. Bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde Amerikan güçlerinin İran topraklarında günler sürebilecek bir varlık göstermesi gerekebileceği belirtiliyor.

Pazar günü yayımlanan bir rapora göre, ABD Başkanı Donald Trump henüz nihai kararını vermedi ve operasyonun doğuracağı askeri ve siyasi riskler üzerinde değerlendirmelerini sürdürüyor. The Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, planın yalnızca bir seçenek olduğunu ve Beyaz Saray'ın halen diplomatik yolları açık tuttuğunu aktardı.

Bu olasılık, yalnızca bir askeri operasyon ihtimali değil; aynı zamanda Washington'un İran dosyasında yeni bir eşiğe yaklaşabileceğine işaret ediyor. Zira söz konusu senaryo, klasik hava saldırılarının ötesinde, doğrudan kara unsurlarının devreye girdiği, yüksek riskli ve uzun süreli bir müdahale anlamına geliyor.