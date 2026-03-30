S.A. Ankara'da Yalım ile birlikte bulunduğu sürede belediyeden izin dilekçesi bile vermediğini ifade etti.

Uşak Belediyesi'nde 29 Ağustos 2024'te yapılan Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi işi yaklaşık 8 milyon TL'ye ihale edilirken piyasa değerinin 1.5-2 milyon TL olduğu belirlendi.

Yalım'ın bir diğer sevgilisi A.A.'nın 2024 Mayıs ayında belediyeye yüksek maaşlı kadroda alındığı ancak fiilen çalışmadığı ve hayali personel olarak maaş aldığı tespit edildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara'da bir otelde yakalanan sevgilisi S.A.'nın emniyet ifadesi, belediyedeki skandallar zincirini deşifre etti. İfadesinde aylık 70 bin TL gelirinin olduğunu belirten S.A., Başkan Yalım ile Gürcistan'da casinoya gittiklerini ve kumar oynadıklarını doğruladı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Soruşturma kapsamında ayrıca, Yalım'ın bir diğer sevgilisi A.A.'nın "hayali personel" olarak maaşa bağlandığı ve yaklaşık 8 milyon liralık bir ihale vurgunu yapıldığı saptandı.