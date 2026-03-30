CANLI YAYIN
Geri

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi itiraf etti: Gürcistan'da kumarhane, 70 bin TL maaş

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma soruşturmasında şoke eden detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonla gözaltına alınan Yalım’ın sevgilisi ve belediye personeli S.A., emniyetteki ifadesinde belediye imkanlarıyla yapılan lüks gezileri, kumarhane ziyaretlerini ve usulsüz kadrolaşmayı tek tek itiraf etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi S.A. emniyet ifadesinde belediyeden aylık 70 bin TL maaş aldığını ve Yalım ile Gürcistan'da casinoya gidip kumar oynadıklarını doğruladı.
  • Yalım'ın bir diğer sevgilisi A.A.'nın 2024 Mayıs ayında belediyeye yüksek maaşlı kadroda alındığı ancak fiilen çalışmadığı ve hayali personel olarak maaş aldığı tespit edildi.
  • Uşak Belediyesi'nde 29 Ağustos 2024'te yapılan Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi işi yaklaşık 8 milyon TL'ye ihale edilirken piyasa değerinin 1.5-2 milyon TL olduğu belirlendi.
  • S.A. Ankara'da Yalım ile birlikte bulunduğu sürede belediyeden izin dilekçesi bile vermediğini ifade etti.
  • Yalım'a ait Yalım Garden Otel ve Yalımlar Tesisleri'nde çalışan personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddia edildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Ankara'da bir otelde yakalanan sevgilisi S.A.'nın emniyet ifadesi, belediyedeki skandallar zincirini deşifre etti. İfadesinde aylık 70 bin TL gelirinin olduğunu belirten S.A., Başkan Yalım ile Gürcistan'da casinoya gittiklerini ve kumar oynadıklarını doğruladı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Soruşturma kapsamında ayrıca, Yalım'ın bir diğer sevgilisi A.A.'nın "hayali personel" olarak maaşa bağlandığı ve yaklaşık 8 milyon liralık bir ihale vurgunu yapıldığı saptandı.

SKANDALIN ADI: "AŞK, KUMAR VE 70 BİN TL MAAŞ"

2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., "Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır" dedi.

"HAYALİ SEVGİLİ" KADROSU DEŞİFRE OLDU

Gizli tanık Siyah'ın "Belediye başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olan A.A.'nın 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri'nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan Yalım'ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum" şeklindeki beyanı ve A.A.'nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu. S.A., cevap olarak A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduklarını doğrulayarak "Belediyede çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BÜTÇESİYLE ÖZEL OTEL MASRAFLARI İDDİASI

S.A., ayrıca, "Özkan Yalım'ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

BATUM HATTINDA CASİNO VE UÇUS FİYATLARI

Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., "Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik." yanıtını verdi. Ardından Yalım'ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından "Princess Batumi Mari hanım" ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.'nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi'nin casino olduğu tespit edildi.

KUMARHANE İTİRAFI: "BİRLİKTE GİTTİK"

S.A., "Gürcistan'dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim. Princess Batumi'nin Batum/Gürcistan'da yer alan bir kumarhane/casino ya birlikte gittik. Gürcistanda kumarhane casino yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım." itirafında bulundu.

ANKARA'DA "VAKİT GEÇİRDİM" SAVUNMASI

Özkan Yalım ile Ankara'da bulunma sebebi sorulan S.A., Batum gezisi dönüşünde Ankara'ya birlikte gittiklerini, Yalım'ın iller bankasıyla toplandığı olduğunu belirterek, "Kendisinin içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM de vakit geçirdim" dedi.

İZİN DİLEKÇESİ BİLE VERMEMİŞ!

S.A., "Benim aktif olarak Uşak Belediyesi'nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara'da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim kullanmadım" yanıtını vererek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi. Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurtdışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede "hayali personel" uygulamasını gözler önüne serdi.

MİLYONLUK HEYKEL İHALESİNDE FAHİŞ VURGUN

Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi'nde yapılan bir ihale vurgunu da ortaya çıktı. 29 Ağustos 2024'te yapılan "Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi" işinin yaklaşık 7 milyon 985 bin TL + KDV bedelle ihale edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde aynı işin piyasa değerinin en fazla 1.5–2 milyon TL olduğu ortaya konuldu.

Aradaki büyük farkın kamu zararına yol açtığı belirlenirken, ihalenin belediyeye ait şirket üzerinden verilmesi dikkat çekti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler