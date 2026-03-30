CANLI YAYIN
Geri

Reyting rekortmeni A.B.İ.'de büyük hesaplaşma: Geçmişin gölgesi peşini bırakmıyor

ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ., 12. bölümüyle yarın akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan, Tahir’in baskısına boyun eğmek yerine savaşmayı seçerken, Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Çağla ise gerçeği ortaya çıkarmak için zamana karşı yarışıyor. Aile içindeki hesaplaşmalar ve karanlık planlar, gerilimi zirveye taşıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ATV'de yayınlanan 'A.B.İ.' dizisinin 12. bölümü yarın akşam ekrana gelecek.
  • Dizide Doğan karakteri, Tahir'in kurduğu bir tuzak sonucu hapse düşerken, Çağla karakteri elindeki delillerle onu kurtarmaya çalışıyor.
  • Tahir karakteri, aileyi kontrol altına almak için yeni hamleler yaparken Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli umut yaratıyor.
  • OGM Pictures yapımı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor.
  • Dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Tarık Papuççuoğlu yer alıyor.

Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla reyting rekortmeni "A.B.İ.", 12. bölümüyle yarın akşam ATV'de.

A.B.İ. 12. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

SAVAŞMAYI SEÇEN TARAF

Doğan, işlemediği bir suç yüzünden parmaklıklar ardında kalırken, karşısında bu oyunun asıl kurucusu olan Tahir'i bulur. Tahir, oğluna açık bir teklif sunar; ya ona boyun eğip "evlat" olmayı kabul edecek ya da içeride çürümeye razı olacaktır. Ancak Doğan artık korkan değil, savaşmayı seçen taraftadır.

AKILLA KAZANILACAK SAVAŞ

Dışarıda ise Çağla, Doğan'ı kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir. Elindeki deliller Doğan'ın masumiyetini kanıtlayabilecek güçtedir, fakat Tahir'in kurduğu düzen bu süreci her an sekteye uğratabilecek kadar güçlüdür. Buna rağmen Çağla geri adım atmaz ve bu savaşı akılla kazanmak için planını kurar.

GEÇMİŞİN GÖLGELERİ

Öte yandan Tahir, yalnızca Doğan'ı hapiste tutmakla kalmaz; aileyi tamamen kontrol altına almak için yeni hamleler yapar. Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir umut yaratırken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmaz. Behram'ın takıntılı yaklaşımı ve Tahir'in gizli planları her anlamda işleri zorlaştırır.

A.B.İ. DİZİ KÜNYESİ
Yapım: OGM PICTURES
Yapımcı: Onur Güvenatam
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler