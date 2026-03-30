Hüseyin Harmoush

Bir haber sitesine verdiği röportajında, "Hüseyin Harmoush'u bizzat kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye'nin Suriye politikasını yanlış bulduğu için gerçekleştirdiğini, kaçırma operasyonunu kendi planladığını, bundan hiçbir pişmanlık duymadığını" ifade etti.



Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik

REYHANLI CANİSİ İLE YAKIN İLİŞKİ KURDU

Önder Sığırcıkoğlu, Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile de yakın ilişki kurdu.



Sığırcıkoğlu ve Nazik bir dönem Suriye'de aynı evde konakladı. Yakınlıkları nedeni ile Önder Sığırcıkoğlu, Yusuf Nazik'in cezaevinden tahliyesi için Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerini bile kullandı. Yine MİT'in bir operasyonu ile 2018'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik, ifadesinde Önder Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kurtarıldığını doğruladı.

RUS İSTİHBARATINA DA ÇALIŞTI

Önder Sığırcıkoğlu, Rusya İstihbaratı ile de temas kurarak görüşmeler yaptı. Türkiye'ye ait stratejik ve hassas bilgileri paylaştı.