CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Özel'in Kuşadası'ndaki iftiralarına 500 bin TL'lik dava

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki mitingde sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Özel'in Kuşadası'ndaki iftiralarına 500 bin TL'lik dava
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin TL manevi tazminat davası açtı.
  • Dava, Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingteki konuşması nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açıldı.
  • Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel'in konuşmasında Cumhurbaşkanını hedef alan yakışıksız ifadeler ve mesnetsiz ithamlar bulunduğunu belirtti.
  • Tazminat davasının yanı sıra Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel'in Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği mitingdeki ifadeleri gerekçesiyle açılan davanın yanı sıra, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Özgür Özel'in Kuşadası mitingi (Kaynak: İHA)

KUŞADASI'NDA ÇİRKİN İTHAMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, başlatılan hukuki sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Özel'in 29 Mart 2026 tarihindeki konuşmasına dikkat çeken Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır." dedi.

SUÇ DUYURUSU

Tazminat davasının yanı sıra cezai sürecin de başlatıldığını belirterek konunun detaylarını paylaşan Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Aydın'ın sosyal medya paylaşımı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler