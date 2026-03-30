Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel'in Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği mitingdeki ifadeleri gerekçesiyle açılan davanın yanı sıra, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Özgür Özel'in Kuşadası mitingi (Kaynak: İHA)

KUŞADASI'NDA ÇİRKİN İTHAMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, başlatılan hukuki sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Özel'in 29 Mart 2026 tarihindeki konuşmasına dikkat çeken Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır." dedi.