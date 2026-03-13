MSB İran'dan ateşlenen bir füzenin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
  • Mart ayında Türkiye'nin hava sahasına toplam 3 füze girmiş ve tamamı NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.
  • 4 Mart'ta İran'dan ateşlenen ilk füze NATO tarafından Doğu Akdeniz'de imha edilmiş, parçalar Hatay Dörtyol civarına düşmüştü.
  • 9 Mart'ta ikinci füze NATO tarafından havada etkisiz hale getirilmiş, parçalar Gaziantep'e düşmüştü.
  • MSB, ülkenin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığını belirtti.

MSB'nin açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

MART AYINDA TÜRKİYE'NİN HAVA SAHASINA GİREN FÜZELER

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşın ardından Türkiye'ye 3 füze saldırısı gerçekleşmişti.

4 MART 2026

  • İran'dan ateşlenen balistik füze Türkiye yönüne ilerledi
  • NATO hava savunma sistemleri tarafından Doğu Akdeniz'de imha edildi
  • Parçalar Hatay (Dörtyol) civarına düştü
  • Can kaybı yok

Türk hava sahasına giren balistik mühimmat imha edildi.

9 MART 2026

  • İkinci füze Türkiye hava sahasına girdi
  • Yine NATO tarafından havada etkisiz hale getirildi
  • Parçalar Gaziantep'e düştü
  • Can kaybı yok


13 MART 2026

  • Üçüncü bir füzenin daha Türkiye yönüne geldiği ve NATO unsurlarınca Akdeniz üzerinde imha edildiği bildirildi.

