MSB, ülkenin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığını belirtti.

Mart ayında Türkiye'nin hava sahasına toplam 3 füze girmiş ve tamamı NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

MART AYINDA TÜRKİYE'NİN HAVA SAHASINA GİREN FÜZELER



ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşın ardından Türkiye'ye 3 füze saldırısı gerçekleşmişti.



4 MART 2026

İran'dan ateşlenen balistik füze Türkiye yönüne ilerledi

NATO hava savunma sistemleri tarafından Doğu Akdeniz'de imha edildi

Parçalar Hatay (Dörtyol) civarına düştü

Can kaybı yok

Türk hava sahasına giren balistik mühimmat imha edildi.

9 MART 2026

İkinci füze Türkiye hava sahasına girdi

Yine NATO tarafından havada etkisiz hale getirildi

Parçalar Gaziantep'e düştü

Can kaybı yok



13 MART 2026

Üçüncü bir füzenin daha Türkiye yönüne geldiği ve NATO unsurlarınca Akdeniz üzerinde imha edildiği bildirildi.