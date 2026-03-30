Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirirken, Suriye ve Lübnan'ın birlikte hareket ederek yeni bir jeopolitik hat oluşturabileceğini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinde arınma ve şeffaflık ihtiyacına dikkat çekerek, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Bahçeli, ana muhalefet partisinin "kendi arınmasını yapması gerektiğini" belirtti.

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Bahçeli, siyasetin daha şeffaf ve sorumlu bir zemine taşınması gerektiğini vurgulayarak, "Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli." dedi.

Bahçeli, MHP'nin bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade ederek, "MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır." ifadelerini kullandı.

"CHP 4 S'YE SIKIŞTI"

Bahçeli, CHP'nin "4 S" olarak tanımladığı bir çerçeveye sıkıştığını belirterek, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S'ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP'nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." dedi.

"FETÖ YİNE HAREKETLENDİ"

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bahçeli, örgütün yeniden hareketlenmeye başladığını öne sürdü. Bahçeli, "Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir." ifadelerini kullandı.

"BEKLEMENİN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. "Burada siyaset üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı." diyen Bahçeli, "Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Kimlik siyaseti ve mezhepsel ayrışmalara karşı uyarıda bulunan Bahçeli, "Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur. Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektir." dedi.

ORTA DOĞU VE JEOPOLİTİK DEĞERLENDİRME

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları gerekçesizdir. Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki dengelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu'da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE SADECE ASKERİ BİR KONU DEĞİL"

Terörle mücadelenin çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkat çeken Bahçeli, sürecin Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye süreci yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anıdır." diyen Bahçeli, sürecin TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Terörle mücadele yalnızca askeri bir konu değildir. Terörle mücadele aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur. Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli." ifadelerini kullandı.