İSTANBUL SEÇENEĞİNDE MAAŞI BELLİ OLDU Arjantinli yıldızın kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde yıllık 8 milyon euro kazanacağı belirtildi. Bu rakam, Roma'da kalması halinde konuşulan maaş seviyesinin oldukça üzerine çıkıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer planlamasında Dybala için güçlü bir ekonomik çerçeve oluşturduğu görülüyor.

BU SEZON 7 GOLE KATKI VERDİ Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 22 maçta görev aldı. Arjantinli on numara, bu süreçte 3 gol atarken 4 asist yaptı. Hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çeken deneyimli futbolcu, Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.