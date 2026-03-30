Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın, Paulo Dybala'yı transfer listesine aldığı öne çıktı. İstanbul'un iki büyük kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
ROMA'DA YENİ SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ
Paulo Dybala ile Roma arasında henüz yeni sözleşme görüşmelerinin başlamadığı aktarıldı. İtalyan ekibinin yeni kontrat durumunda Arjantinli oyuncuya yıllık 3 milyon euronun altında bir maaş önereceği belirtildi. Bu tablo, deneyimli futbolcunun geleceğine dair soru işaretlerini daha da artırdı.
ÖNCELİĞİ BOCA JUNIORS
Paulo Dybala'nın transferde ilk önceliğinin ülkesinin köklü kulüplerinden Boca Juniors olduğu ifade edildi. Arjantin temsilcisinin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyla ilgilenmesi, transfer denklemine yeni bir boyut kazandırdı. Dybala'nın kararında hem sportif hedeflerin hem de ekonomik şartların etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL SEÇENEĞİNDE MAAŞI BELLİ OLDU
Arjantinli yıldızın kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde yıllık 8 milyon euro kazanacağı belirtildi. Bu rakam, Roma'da kalması halinde konuşulan maaş seviyesinin oldukça üzerine çıkıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer planlamasında Dybala için güçlü bir ekonomik çerçeve oluşturduğu görülüyor.
BU SEZON 7 GOLE KATKI VERDİ
Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 22 maçta görev aldı. Arjantinli on numara, bu süreçte 3 gol atarken 4 asist yaptı. Hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çeken deneyimli futbolcu, Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
KARİYERİ VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Paulo Dybala, futbol kariyerine Instituto altyapısında başladı. Daha sonra Palermo, Juventus ve Roma formalarını giyen yıldız oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nda da 40 maçta görev yaptı ve 4 gol kaydetti. Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transfer sürecini daha da hareketli hale getirdi.