Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu ve Ürdün'e bağlı Kudüs Evkaf İdaresi'nin tek yetkili kurum olduğu vurgulandı.

Dışişleri bakanları, söz konusu uygulamaların Kudüs'teki mevcut hukuki ve tarihi statükoyu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının, ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları en güçlü şekilde reddettiği belirtildi.

8 ülkeden İsrail'e Kudüs resti: Hiçbir egemenliğiniz yok

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE KISITLAMA VURGUSU

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları, Müslümanların ibadet için Mescid-i Aksa/ Harem-i Şerif'e erişiminin ve Kudüs Latin Patriği ile Kutsal Topraklar Muhafızı'nın Palmiye Pazarı Ayini'ni icra etmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi'ne girişlerinin engellenmesi dahil olmak üzere, işgal altındaki Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlar için ibadet özgürlüğüne yönelik olarak İsrail tarafından sürdürülen kısıtlamaları en güçlü biçimde kınamış ve reddetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanların, Kudüs'teki kutsal mekânlara ilişkin mevcut hukuki ve tarihî statükonun korunması gerektiğini vurguladığı kaydedilen açıklamada, "Devam etmekte olan söz konusu İsrail uygulamaları, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukukun yanı sıra mevcut hukuki ve tarihî statükonun açık bir ihlalini teşkil etmekte ve ibadet yerlerine engelsiz erişim hakkının ihlali anlamına gelmektedir" denildi.